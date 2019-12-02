Сапоги Наполеона продали на аукционе за 117 тысяч евро

Новости мира:Сапоги французского императора Наполеона Бонапарта ушли с молотка.

Сапоги французского императора Наполеона Бонапарта продали на аукционе в Париже за 117 208 евро.

Об этом сообщается в Twitter французского аукционного дома Drouot.

Изначальная цена сапог была 50-80 тысяч евро. Drouot отмечает, что, вероятно, Наполеон носил эти сапоги в изгнании на острове Святой Елены. Потом ботфорты одолжили скульптору Карло Марочетти, который работал над статуей Бонапарта. Скульптор, в свою очередь, подарил их сенатору Полю Ле Ру, в семье которого и хранились сапоги.

Напоминаем, носки Майкла Джексона, в которых он впервые исполнил свою коронную «лунную походку» во время выступления с хитом "Billie Jean" в 1983 году, выставили на аукцион. Организаторы аукциона планируют продать их минимум за миллион.