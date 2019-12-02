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Резонансное убийство журналистки: премьер Мальты уйдет в отставку

Резонансное убийство журналистки: премьер Мальты уйдет в отставку
00:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости мира:Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат уходит в отставку из-за убийства журналистки.

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат покинет свой пост в январе 2020 года на фоне расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции. С таким заявлением глава правительства республики выступил по телевидению в воскресенье, 1 декабря, передает dw.com. Тогда же, в январе, будет избран новый председатель Лейбористской партии Мальты, возглавляемой Мускатом.

В столице Валлетте 1 декабря состоялась массовая акция протеста. Демонстранты требовали отставки премьера, обвиняли правительство в коррупции и призывали к справедливому расследованию гибели журналистки.

Расследование громкого убийства уже привело к ряду отставок в правительстве республики. Так, 26 ноября мальтийский премьер подтвердил отставку главы своей администрации Кита Шембри, не назвав причин. В тот же день свой пост покинул министр туризма Конрад Мицци, а глава министерства экономики, инвестиций и малого бизнеса Кристиан Кардона заявил, что слагает с себя полномочия на время разбирательства.

Шенбри и Мицци подозреваются в получении денег от мальтийского бизнесмена Йорджена Фенека - руководителя и совладельца офшорной компании 17 Black, о которой писала погибшая. Он был задержан на борту собственной яхты. Суд Валлетты 30 ноября предъявил ему обвинение в соучастии в убийстве журналистки, постановил заморозить счета предпринимателя и отправил Фенека под арест.

Убийство журналистки: мальтийского бизнесмена обвинили в соучастии

Незадолго до отставок в правительстве Мускат предоставил иммунитет другому фигуранту дела. Журналистка Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в ее адрес. Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра республики.

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Мальта, Журналистка, Джозеф Мускат, Дафне Каруана Галиция.
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