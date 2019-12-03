Британия может ужесточить проверки на границе

Новости мира:В связи с терактом на Лондонском мосту Британия может ужесточить проверки граждан ЕС.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за ужесточение проверки граждан ЕС, которые будут въезжать в страну после Brexit.

Об этом заявляют в Консервативной партии, которую возглавляет Джонсон, в связи с терактом на Лондонском мосту, сообщает Politico.

“После теракта на Лондонском мосту, в результате которого погибло двое человек и трое получили ранения, Консервативная партия подала пакет изменений в правила пересечения границы. Он предусматривает требование к европейцам проходить процедуру электронного оформления въезда в Великобританию. Партия пообещала принять изменения после Brexit”, - говорится в публикации.

В частности, предлагаемые изменения предусматривают, что гражданам ЕС больше не будут позволять въезжать в Великобританию с европейскими удостоверениями личности - только с паспортом. Консерваторы утверждают, что удостоверение личности, особенно граждан Италии и Греции, “регулярно используются с мошенническими целями, учитывая их незащищенность в сравнении с паспортами”.

"После выхода из ЕС мы покинем таможенный союз ЕС, и на нас не будут распространяться правила свободного передвижения. Эти правила упрощают перемещение в Великобританию незаконных товаров, таких как наркотики, оружие и взрывчатка, а также нелегальных иммигрантов и террористов", - заявили консерваторы.

Как сообщалось, 29 ноября на Лондонском мосту в результате нападения мужчины с ножом погибли два человека, еще трое были ранены. Полиция застрелила нападавшего.

Впоследствии стало известно, что злоумышленник, 28-летний житель графства Стаффордшир Усман Хан, ранее уже был осужден за терроризм. В 2012 году он попал в тюрьму, откуда вышел в декабре 2018-го.

Глава антитеррористического управления полиции Великобритании Нил Басу назвал нападение терактом. Экстремистская группировка ИГИЛ заявила, что нападение в Лондоне совершил один из его боевиков.