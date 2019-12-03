Наводнение на юге Франции: количество погибших возросло

Новости мира:Жертвами наводнения во Франции стали шесть человек, еще двое травмировались.

Во Франции из-за наводнения погибли 6 человек, а еще двое травмировались. Среди жертв трое спасателей, которые умерли в результате крушения самолета, сообщает AP.

Министр внутренних дел Франции Кристофер Кастанер заявил, что связь с вертолетом была потеряна, когда он находился недалеко от города Ле-Люк. После крушения вертолета правоохранители в понедельник недалеко от портового города Марсель обнаружили на борту тела трех человек.

Вследствие наводнения погибли еще три человека. Среди них два мужчины и одна женщина. Также говорится о еще двух гражданах получили травмы.

Кроме того, ранее на юго-восток Франции обрушились мощные снегопады – многие города укрылись 50-сантиметровым слоем снега. В результате этого сотни тысяч жилых домов остались без света, а также как минимум один человек погиб – 15 ноября в департаменте Изер скончался 63-летний мужчина, на которого упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Другой 27-летний мужчина получил травмы и попал в больницу.