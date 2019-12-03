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В пригороде Лондона машина въехала в группу школьников, есть погибший

В пригороде Лондона машина въехала в группу школьников, есть погибший
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Великобритании автомобиль врезался в группу людей недалеко от школы.

В английском графстве Эссекс водитель Ford KA въехал в группу школьников, в результате чего один мальчик погиб, а еще 6 детей получили травмы. Об этом сообщает полиция в Twitter.

"Инцидент произошел в городе Лоусон около 15:20 в понедельник. В группу школьников врезался серебристый Ford KA, после чего водитель автомобиля скрылся с места происшествия. По данным полиции, в результате инцидента погиб 12-летний мальчик, а еще 6 человек получили травмы", - говорится в сообщении.

Жизни пострадавших уже ничего не угрожает. Впоследствии британские правоохранители заявили, что арестовали виновника трагедии - им оказался 51-летний местный житель.

Погибший мальчик, как и остальные пострадавшие подростки, был учеником школы на Уиллингейл-Роуд, возле которой произошел наезд.

Один из пострадавших, 15-летний Альфи Барнс, рассказал, что они с друзьями шли по тротуару, когда их сбила машина. По его словам, он услышал за спиной звук набиравшего обороты двигателя, после чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в группу. Он считает, что водитель специально наехал на них.

Сыщик из отдела тяжких преступлений полиции Кента и Эссекса Роб Кирби назвал случай шокирующим и обратился к водителям, которые могли быть рядом, попросив у них записи с автомобильных камер.

В Британии задержали сообщника террориста с Лондонского моста

Как сообщалось, 29 ноября полицейские прибыли на Лондонский мост в связи с поступившей информацией о резне. Правоохранители застрелили нападавшего. На нем обнаружили имитацию взрывного устройства.

В результате нападения погибли два человека, еще трое были ранены.

Экстремистская группировка ИГИЛ заявило, что нападение в Лондоне совершил один из его бойцов.

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Теракт, Великобритания, Полиция, Лондон, Эссекс.
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