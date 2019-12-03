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Сербия откажется от российского оружия

Сербия откажется от российского оружия
22:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Сербия откажется от закупок оружия у России.

После критики лидерами западных стран последних соглашений Сербии с РФ президент Александр Вучич заявил, что Белград прекратит покупать оружие у Москвы.

Об этом сообщает Balkan Insight. 

"После критики со стороны Запада последних соглашений Сербии с РФ (по покупке вооружений - ред.) президент Александр Вучич заявил, что Белград прекратит покупать оружие", - говорится в сообщении.

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Вучич отметил, что Сербия "будет продолжать дополнительные военные реформы и сделает вооруженные силы более быстрыми". Впрочем, он подчеркнул, что это не означает, что армии придется покупать больше оружия.

"Наоборот, мы даже прекратим покупать оружие, но разумно разработаем комплексную систему обороны и будем сильнее, чем сегодня", - добавил Вучич.

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Сербия, Россия, Оружие, Александер Вучич.
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