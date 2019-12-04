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Додон не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году

Додон не исключает своего участия в президентских выборах в 2020 году
08:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: kremlin.ru

Новости мира:Президент Молдовы Игорь Додон не исключает своего повторного баллотирования в президенты Молдовы.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не исключает своего участия в президентских выборах, которые состоятся в следующем году.

Об этом сообщает Newsmaker.

"Игорь Додон сказал (выступая на одном из телеканалов - ред.), что еще не решил, примет ли в 2020 году участие в выборах. В то же время он отметил, что не исключает этого. В любом случае Додон намерен сначала посоветоваться с командой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Молдовы подчеркнул: у него как у политика есть "два союзника - народ и партия", поэтому он посоветуется с народом, идти ли ему снова на высокую должность.

Додон будет общаться с согражданами через YouTube

В то же время Додон заметил, что занимается текущей повесткой дня, а не президентскими гонками.

Как сообщалось, предыдущие президентские выборы в Молдове состоялись в ноябре 2016 года.

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Молдова, Президент Молдовы, Выборы в Молдове, Игорь Додон.
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