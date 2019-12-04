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Чехия не будет возвращать европейские субсидии

Чехия не будет возвращать европейские субсидии
14:36 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Правительство Чехии аргументирует такое решение, конфликтом интересов между премьер-министром и его бывшей фирмой.

Чешский премьер Андрей Бабиш заявил, что страна не будет возвращать никакие субсидии Евросоюзу в связи с якобы его конфликтом интересов как главы правительства.

Об этом сообщает Radio Prague International.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что аудит Еврокомиссии установил конфликт интересов у Бабиша в связи с его деятельностью в качестве премьер-министра и получением дотаций концерном Agrofert, владельцем которого был политик. По данным чешских СМИ, поэтому Чехии вероятно придется вернуть в европейскую казну 451 млн крон (18 млн евро).

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Министр регионального развития Клара Досталова в понедельник заявила, что Чехия не считает вывод Европейской комиссии окончательным. В то же время секретариат Европейской комиссии подтверждает, что доклад содержит окончательные выводы, которые не будут пересматриваться.

В ходе обсуждения проекта госбюджета на 2020 год 4 декабря в верхней палате парламента Бабиш заявил, что "Чехии не придется в связи с аудиторским заключением о конфликте его интересов как главы правительства, который якобы имеет место, возвращать европейские субсидии".

Он также сообщил, что не имеет ничего против того, чтобы мэр Праги Зденек Гржиб обнародовал текст заключения аудиторов ЕК.

Бабиш также считает маловероятным сценарий, в рамках которого он якобы не имел бы права участвовать в заседании Европейского совета о приоритетах многолетнего бюджета на период 2021-2027 годов, поскольку находится в конфликте интересов.

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Agrofert - конгломерат из примерно 250 компаний, которые Бабиш передал в трасты в 2017 году. Agrofert получает десятки миллионов евро в год в виде финансирования ЕС, большинство из которых - субсидии фермерам, на которые не влияет текущее расследование.

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Еврокомиссия, Чехия, Евросоюз, Андрей Бабиш.
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