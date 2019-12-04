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Среда, 04.12.2019
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Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов

Германия объявила персонами нон грата двух российских дипломатов
14:11 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Российским дипломатам дали семь дней для того, чтобы они покинули страну.

Германия высылает из страны двух сотрудников посольства России, которых называет работниками российской разведки.

Об этом сообщает Spiegel Online.

По его информации, это связано с тем, что РФ подозревают в заказе убийства гражданина Грузии, бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили в августе в Берлине.

Накануне СМИ сообщили, что федеральные прокуроры Германии считают российскую разведку причастной к убийству. По информации издания, федеральное правительство быстро отреагировал на новые данные по делу об убийстве и распорядился немедленно выдворить из страны двух сотрудников российского посольства.

В среду утром МИД Германии официально сообщило об этом решении посла РФ в Берлине.

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Правительство Германии считает, что указанные сотрудники, аккредитованные как дипломаты, работают на российскую разведку. Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну в течение семи дней.

Берлин также заявил, что Россия отказывалась от сотрудничества в расследовании убийства, потому принято такое строгое решение.

Хангошвили воевал во второй чеченской войне против российских войск на Северном Кавказе в 2001-2005 годах. Он был полевым командиром и близким союзником чеченского президента Аслана Масхадова. Он был убит выстрелом в голову в центральном берлинском парке в августе, когда направлялся в мечеть.

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Подозреваемый был задержан вскоре после убийства, и еженедельник Der Spiegel сообщил, что его номер паспорта свидетельствует о связи с российскими спецслужбами.

Расследованием занимается Генеральная прокуратура в Карлсруэ. В распространенном ведомством коммюнике отмечается, что Генеральный прокурор Германии заявляет о "достаточном количество доказательств того, что убийство произошло или от имени государственных органов Российской Федерации, или лиц Автономной Чеченской Республики в составе Российской Федерации".

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Германия, РФ, Берлин, Посольство РФ, Российская разведка.
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