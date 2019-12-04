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США вновь не выдали визы российской делегации

США вновь не выдали визы российской делегации
11:42 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира:В России отреагировали на эту ситуацию заявив, что она ведет к деградации отношений между странами.

США не выдали въездные визы делегации Федерального казначейства для участия в конференции по аудиту 3 декабря, а также помешали визита директора департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олега Мальгинова.

"Совсем недавно визы не получила делегация нашего Федерального казначейства, которая должна была прибыть в Вашингтон 3 декабря для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии", - сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.

Отмечается, что "Госдеп также помешал посещению молодежного форума в Нью-Йорке 28-29 ноября 2019 г. директором департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегом Мальгиновым".

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Посольство России в Вашингтоне призвало власти США перестать заниматься "порочной визовой практикой".

Там считают, что такие действия американской стороны ведут к дальнейшей деградации отношений между двумя странами, а также "противоречат заявлениям представителей Администрации США о необходимости их нормализации".

Напомним, Палата представителей США во вторник приняла резолюцию, осуждающую включение России в будущие саммиты G-7.

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США, Россия, Виза, РФ, Олег Мальгинов, Конференция по аудиту.
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