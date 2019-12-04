США ужесточили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA, которые использовались режимом Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу.
Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.
"Пока венесуэльцы продолжают выходить на улицы с требованиями удовлетворение базовых потребностей и возвращение свободы и процветания, Мадуро отправляет жизненно необходимые природные ресурсы на Кубу в обмен на услуги кубинских спецслужб и разведки, которые поддерживают его влияние в Венесуэле",- заявил Помпео.
Он отметил, что введенные ограничения против шести танкеров "блокируют усилия кубинского режима и режима Мадуро относительно уклонения от санкций, которые имеют целью предотвратить хищение природных ресурсов Венесуэлы с коррупционной целью".
Как сообщалось, накануне госсекретарь Помпео обвинил российскую государственную компанию "Роснефть" в причастности к махинациям, которые помогают режиму Мадуро получать сверхдоходы с экономики Венесуэлы.