США ужесточили санкции против Венесуэлы

Новости мира:Танкеры использовались режимом Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу.

Соединенные Штаты ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA, которые использовались режимом Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

"Пока венесуэльцы продолжают выходить на улицы с требованиями удовлетворение базовых потребностей и возвращение свободы и процветания, Мадуро отправляет жизненно необходимые природные ресурсы на Кубу в обмен на услуги кубинских спецслужб и разведки, которые поддерживают его влияние в Венесуэле",- заявил Помпео.

Он отметил, что введенные ограничения против шести танкеров "блокируют усилия кубинского режима и режима Мадуро относительно уклонения от санкций, которые имеют целью предотвратить хищение природных ресурсов Венесуэлы с коррупционной целью".

Как сообщалось, накануне госсекретарь Помпео обвинил российскую государственную компанию "Роснефть" в причастности к махинациям, которые помогают режиму Мадуро получать сверхдоходы с экономики Венесуэлы.