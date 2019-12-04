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Агрессия РФ: на саммите НАТО в Лондоне приняли важную декларацию

Агрессия РФ: на саммите НАТО в Лондоне приняли важную декларацию
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:В декларация стран НАТО сказано, что агрессивные действия РФ угрожают евроатлантической безопасности.

Агрессивные действия Российской Федерации является угрозой евроатлантической безопасности.

Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств - членов НАТО, принятой на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.

"Мы как Альянс сталкиваемся с выразительными угрозами и вызовами, которые происходят по всем стратегическим направлениям. Агрессивные действия России представляют угрозу евроатлантической безопасности. Терроризм во всех его формах и проявлениях остается постоянной угрозой для всех нас. Государственные и негосударственные субъекты бросают вызов международному порядку, основанному на правилах. Нестабильность за пределами наших стран также способствует незаконной миграции. Мы сталкиваемся с кибернетическими и гибридными угрозами", - говорится в декларации.

Впервые в истории: лидеры НАТО обсудят военное влияние Китая

28 ноября президент Франции Эммануэль Макрон назвал общим врагом для НАТО терроризм, а не Россию.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс должен реагировать на все потенциальные вызовы с любого направления - на терроризм и на агрессию России.

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Великобритания, НАТО, Лондон, РФ, Саммит НАТО, агрессия РФ.
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