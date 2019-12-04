Скачать
Среда, 04.12.2019
В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
В Украине вводят систему оценки работы глав ОГА
Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
Прогноз погоды: антициклон принесет потепление и гололед
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
У Динамо новый форвард: что известно о первом бельгийце у киевлян (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря

Впервые в истории: лидеры НАТО обсудят военной влияние Китая

Впервые в истории: лидеры НАТО обсудят военной влияние Китая
11:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорит, что оборонительный потенциал Китая создает как возможности, так и вызовы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что лидеры Альянса впервые в истории рассмотрят усиление военных возможностей Китая.

Об этом Столтенберг сообщил в Лондоне перед началом встречи лидеров государств и правительств стран НАТО.

"Я ожидаю, что лидеры рассмотрят широкий круг вопросов, когда встретятся сегодня: борьбу с терроризмом, контроль над вооружениями, наши отношения с Россией. И впервые в истории НАТО мы также встретимся с лидерами НАТО и рассмотрим рост Китая", - сказал Столтенберг.

Столтенберг: У НАТО нет списка врагов

Он заявил, что влияние роста Китая создает как возможности, так и вызовы, и связано с его инвестированием в оборонительный потенциал.

Как считает Столтенберг, Китай является второй страной мира по расходам на оборону после США, а также недавно продемонстрировал новые современные возможности, в том числе ядерное оружие.

Напомним, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина и Грузия должны стремиться к членству в Альянсе, но также ценить "промежуточные стадии".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, НАТО, Лондон, Саммит НАТО, Йенс Стлтенберг.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
02 Итоги дня 3 декабря: Пристайко на саммите НАТО и перезагрузка ГБР
03 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
04 Пристайко напомнил НАТО: Мы защищаем ваш восточный фланг
05 4 декабря - приметы в день Введения во храм Пресвятой Богородицы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине рассказали, какие регионы еще не подключили к отоплению
Какие регионы Украины еще не подключили к отоплению
Ситуация на Донбассе: Боевики семь раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе семь раз обстреляли украинские позиции
Аваков допустил, что МВД может возглавить женщина
Аваков допустил, что МВД может возглавить женщина
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы
Введение во храм Пресвятой Богородицы: история праздника и самые сильные молитвы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь