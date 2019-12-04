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Ожидаются проблемы с транспортом: французские профсоюзы готовятся к забастовке

Ожидаются проблемы с транспортом: французские профсоюзы готовятся к забастовке
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во Франции готовятся к массовой забастовке профсоюзов в четверг.

Французские профсоюзы, представляющие работников транспортного сектора, намерены в четверг провести масштабную забастовку, которая, как ожидается, приведет к транспортному коллапсу, сообщает газета "Паризьен".

Участники забастовки, в частности, планируют пройти маршем по улицам Парижа. Полиция распорядилась закрыть все учреждения, кафе и рестораны по запланированному пути следования демонстрации. Местные власти ранее запретили проводить акции на Елисейских полях, около президентского дворца, парламента и Собора Парижской Богоматери.

Из-за забастовки в четверг будут полностью закрыты 11 линий парижского метро. Ожидается также, что с увеличенными интервалами будет следовать наземный общественный транспорт.

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Французская железнодорожная компания SNCF объявила, что в четверг будет отменено около 90% высокоскоростных поездов, а также значительно сокращено число поездов международных направлений, в том числе Eurostar.

Забастовка затронет и работу авиатранспорта. Управление гражданской авиации сообщило, что планируется отмена около 20% от общего числа рейсов. Авиакомпания AirFrance объявила об отмене 30% внутренних авиарейсов и 15% международных. К сотрудникам авиакомпании планируют присоединиться и авиадиспетчеры.

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Однако, несмотря на то, что забастовка запланирована на четверг, проблемы с движением поездов возникли уже во второй половине дня в среду, в частности, на пригородных направлениях, например, на линии RER "E".

Участники забастовки намерены выразить недовольство запланированной правительством Франции пенсионной реформой, которая нацелена на упразднение специальных категорий для представителей ряда профессий, позволяющих им раньше выходить на пенсию или получать повышенные выплаты.

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Париж, Франция, Забастовка.
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