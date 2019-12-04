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Преемник Могерини: Мы должны продолжать санкции против РФ

Преемник Могерини: Мы должны продолжать санкции против РФ
20:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:ЕС должен предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается.

Евросоюз должен сохранять единство в вопросе сохранения санкций против России и одновременно предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается, для поиска решения по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом заявил на слушаниях в Комитете по иностранным делам вновь назначенный высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель, отвечая на вопросы европейских депутатов об ожиданиях от встречи в "нормандском формате".

"Франция и Германия взяли на себя инициативу, и я не знаю пока, какие могут быть результаты. Но ситуация довольно понятная, когда речь идет о России. Мы должны продолжать санкции, пока не будет достигнут прогресс (в выполнении Минских договоренностей - ред.), сейчас же никакого прогресса не наблюдается. С другой стороны, мы не можем игнорировать страну, которая поставляет нам энергоресурсы, и (должны) продолжать диалог с ней. Но мы должны это делать в организованном порядке. Чтобы решить этот вопрос, мы должны предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается. Президент Украины не хочет направлять войска, чтобы вернуть Донбасс, ведь не существует военного решения. Что мы должны делать - оставаться едиными в нашей позиции в отношении России", - сказал вновь назначенный высокий представитель ЕС.

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Как сообщалось, встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России по урегулированию на Донбассе должна состояться 9 ноября в Париже.

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Украина, ЕС, Нормандский формат, Жозеф Боррель.
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