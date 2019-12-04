Долгий путь в НАТО: Северная Македония готова поделиться с Украиной опытом

Новости мира:Республика Северная Македония, которая в следующем году станет членом НАТО, готова поделиться соответствующим опытом с Украиной.

Для достижения членства в НАТО Украина должна сделать это стратегической целью и быть терпеливой в достижении результатов необходимых реформ. Республика Северная Македония, которая в начале следующего года станет членом НАТО, готова поделиться своим опытом, заверил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Буджар Османи (Bujar Osmani).

"Важно закрепить членство в НАТО стратегической целью и настойчиво продолжать следовать этой цели. Мы ждали этого 25 лет, для достижения этой цели этого мы пошли на очень трудные компромиссы, даже изменили конституционное название страны", - сказал он в среду в Лондоне, говоря о том, каким будет его совет украинскому руководству в вопросе обретения членства в НАТО.

По его словам, решение изменить название страны было "болезненным".

"Но мы знали, что НАТО – это защитный щит, и статья 5 предоставит защиту для страны, и мы будем за этой линией защиты. Я думаю, что любая страна, которая хочет стать членом НАТО, должна зафиксировать эту стратегическую цель, создать позитивное стратегическое информирование, чтобы никто не смог подорвать эту цель, выполнить необходимые реформы и быть терпеливым в достижении их результата", - детализировал Османи.

При этом вице-премьер выразил готовность поделиться необходимым опытом с Киевом.

"Абсолютно. У нас – хорошее сотрудничество. У нас – общие вызовы и цели, и мы хотим сотрудничать в этой сфере", - подчеркнул он.