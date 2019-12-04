Скачать
Среда, 04.12.2019
"Нафтогаз" запланировал взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов
"Нафтогаз" запланировал взыскать с "Газпрома" 3 миллиарда долларов
Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже
Полиция начала расследовать причины пожара в Одесском колледже
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Главному олимпийцу Украины Сергею Бубке исполнилось 56 лет
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)
Группа СКАЙ представила новую видеоработу "Каждый день" (Видео)

Долгий путь в НАТО: Северная Македония готова поделиться с Украиной опытом

Долгий путь в НАТО: Северная Македония готова поделиться с Украиной опытом
18:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Республика Северная Македония, которая в следующем году станет членом НАТО, готова поделиться соответствующим опытом с Украиной.

Для достижения членства в НАТО Украина должна сделать это стратегической целью и быть терпеливой в достижении результатов необходимых реформ. Республика Северная Македония, которая в начале следующего года станет членом НАТО, готова поделиться своим опытом, заверил вице-премьер по вопросам европейской интеграции Буджар Османи (Bujar Osmani).

"Важно закрепить членство в НАТО стратегической целью и настойчиво продолжать следовать этой цели. Мы ждали этого 25 лет, для достижения этой цели этого мы пошли на очень трудные компромиссы, даже изменили конституционное название страны", - сказал он в среду в Лондоне, говоря о том, каким будет его совет украинскому руководству в вопросе обретения членства в НАТО.

По его словам, решение изменить название страны было "болезненным".

Россия и терроризм: лидеры НАТО приняли декларацию об основных угрозах

"Но мы знали, что НАТО – это защитный щит, и статья 5 предоставит защиту для страны, и мы будем за этой линией защиты. Я думаю, что любая страна, которая хочет стать членом НАТО, должна зафиксировать эту стратегическую цель, создать позитивное стратегическое информирование, чтобы никто не смог подорвать эту цель, выполнить необходимые реформы и быть терпеливым в достижении их результата", - детализировал Османи.

Декларация лидеров НАТО: Альянс оставляет двери открытыми

При этом вице-премьер выразил готовность поделиться необходимым опытом с Киевом.

"Абсолютно. У нас – хорошее сотрудничество. У нас – общие вызовы и цели, и мы хотим сотрудничать в этой сфере", - подчеркнул он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, Северная Македония, Буджар Османи.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине произошло землетрясение
02 Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед
03 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 5 декабря
04 Маникюр 2019-2020: роскошный золотой дизайн (Фото)
05 Масштабный пожар в колледже: что происходит в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Заявление президента Казахстана о Крыме: в МИД обещают отреагировать
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады &quot;двуликим&quot;
Шутка не удалась: Трамп назвал премьера Канады "двуликим"
Милованов: За 20 лет моратория украли половину госземель
Милованов: За 20 лет моратория украли половину госземель
Актер Райан Рейнольдс встретился с K-Pop группой EXO (Фото)
Актер Райан Рейнольдс встретился с K-Pop группой EXO (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь