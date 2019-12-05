В Польше на горнолыжном курорте в доме произошел взрыв

Новости мира:На горнолыжном курорте Щирк на юге Польши произошел взрыв газа в жилом доме.

В Польше на горнолыжном курорте Щирк 4 декабря произошел взрыв газа в жилом доме.

В результате инцидента трехэтажное здание рухнуло, сообщает PolskieRadio24.

Отмечается, что трагедия случилась в среду около 18.30 по местному времени (19.30 по киевскому времени). В здании также начался пожар. Спасатели тушат его и разбирают обломки.

На инцидент отреагировал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, который пообещал оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Все возможные силы задействованы в спасении жизни и здоровья людей после взрыва газа в Щирке. Я нахожусь в постоянном контакте с губернатором, который находится на месте происшествия. Мои мысли с родственниками погибших, каждому будет оказана необходимая помощь", — написал глава правительства в Twitter.

По информации муниципального штаба пожарной охраны города Бельско-Бяла, под завалами дома могут находиться восемь человек, включая детей.

W Szczyrku trwa akcja ratownicza. Psy ratownicze na razie nie są wykorzystywane ze względu na duże zarzewie ognia. Trwają poszukiwania poszkodowanych przy użyciu sprzętu elektronicznego pic.twitter.com/OAJ0Ws7mEL — Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) 4 декабря 2019 г.

На месте происшествия работают более ста спасателей, а также сотрудники полиции и бригады скорой помощи.

Как уточнил представитель Польской газовой компании (PSG) Артур Михневич, причиной взрыва могли стать работы по бурению газопровода сторонней компанией.

Напомним, утром 4 декабря стало известно, что в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар. В результате пожара погибла несовершеннолетняя, пострадали 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС.

Также сообщалось об около 15 пропавших без вести.