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У берегов Греции затонуло украинское судно: людей уже эвакуировали

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У берегов Греции затонуло украинское судно: людей уже эвакуировали
09:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости мира:Береговая охрана Греции спасла 14 членов экипажа грузового судна, что попал в шторм в Эгейском море.

У берегов Греции в Эгейском море из-за шторма потерпело крушение украинское судно New Leo. На его борту в этот момент находились 14 украинских моряков. Судо перевозило сталь.

Корабль попал в сильный шторм, из-за чего произошло смещение груза. После этого судно потеряло управление, а его корпус получил крен вдоль оси, сообщает издание Maritime buletin.

Судно New Leo под флагом Либерии вышло из греческого порта Элефсис и направлялось в Турцию, однако попало в сильный шторм возле островов у греческих берегов.

С судна уже эвакуировали всех украинцев-членов экипажа, сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами", – добавил Кирилич.

В районе Шри-Ланки украинский моряк таинственным образом исчез из судна

Аварию судна подтвердила Мониторинговая группа "Института Черноморских стратегических исследований". Там уточнили, что украинцев с судна доставили по воздуху в безопасное место.

Сейчас состояние самого судна неизвестно. Судовладелец и оператор – из Одессы.

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Греция, Судно, Моряк, Эгейское море, New Leo.
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