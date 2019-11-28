В районе Шри-Ланки украинский моряк таинственным образом исчез из судна

Новости мира:На данный момент поисками моряка занимаются только близкие и родственники.

В районе Шри-Ланки с борта иностранного судна исчез украинский моряк – житель Одессы Владислав Маслов.

Как сообщили в общественной организации "Благотворительный фонд "Ассоль" (Одесса) со ссылкой на родственников моряка, Маслов, 1995 года рождения, был в рейсе в должности второго помощника капитана на контейнеровозе Thalassa Patris (флаг Сингапур).

Пропал в 4 утра 23 ноября, когда судно находилось в районе Шри-Ланки, предположительно в водах Лаккадивского моря. О том, что его не могут найти, компания сообщила в тот же день около 10.00.

Со слов родственников, после сообщения о пропаже поиски "толком не велись", судно продолжило свой путь: компания-судовладелец и капитан не предпринимают никаких действий для организации спасательно-поисковой операции.

"Единственное, что было сделано – это возврат Thalassa Patris в квадрат, где предположительно последний раз видели Владислава на судне, и визуальный поиск его в воде в светлое время суток (примерно 8 часов). Согласно информации от членов экипажа, внятных поисков на самом судне не было проведено", - утверждают родственники.

Как отмечается, капитан судна сообщил супруге Маслова о ЧП только на третий день.

Родственники обратились в Интерпол, посольства и консульства Украины в Сингапуре, Шри-Ланке и Индии, в МИД Украины, Национальную полицию Украины, к главе порта Коломбо, а также в Международную глобальную федерацию транспортных рабочих.

По информации отца моряка Сергея Маслова, судно принадлежит компании Enesel, которая зарегистрирована в Сингапуре, а штаб-квартира компании находится на Кипре. Порт следования судна – Perea Greece (Греция) через Suez Canal (Суэцкий канал).

У моряка был с собой мобильный телефон, звонки доходили еще до 24 ноября 2019 года.