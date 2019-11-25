Скачать
Понедельник, 25.11.2019
В Минкульте объяснили требования Зеленского к стандартам новостей
В Минкульте объяснили требования Зеленского к стандартам новостей
Энергосистема Украины продолжает работу без трех атомных блоков: названа причина
Энергосистема Украины работает без трех атомных блоков
Чисора, берегись: Усик провел необычную тренировку на льду (Видео)
Чисора, берегись: Усик провел необычную тренировку на льду (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября

Украинские моряки с затонувшего судна у берегов Мавритании вернулись домой

Украинские моряки с затонувшего судна у берегов Мавритании вернулись домой
10:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Четверо украинских моряков с затонувшего летом у берегов Мавритании судна "Иван Голубец" вернулись домой.

В Украину вернулись четверо моряков с затонувшего летом 2019 года у берегов Мавритании судна "Иван Голубец", сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц на своей странице в Twitter.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", для которых там были применены ограничительные меры", - написал он.

Также он поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.

В Малайзии задержали судно с украинцами на борту

Как сообщалось, 19 июля 2019 года из-за технической неисправности в машинном отделении ВАТМ "Иван Голубец", принадлежащего ГП "Сервис", возник пожар. В связи с чрезвычайной ситуацией капитаном судна было принято решение об эвакуации экипажа на борт другого рыболовецкого судна, находившегося поблизости. Позже во время буксировки судна в порт Нуадибу (Мавритания), ВАТМ "Иван Голубец" затонул в связи с его повреждением пожаром. В составе экипажа состояли 29 граждан Украины, один из них пропал без вести.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Корабль, Моряки, Мавритания, Иван Голубец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
03 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
04 В трендовом брючном костюме: как королева Рания своего мужа в США сопровождала (Фото)
05 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Смешно и грустно одновременно&quot;: Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
Дубилет обнаружил странное явление в Кабмине
Перенос Рождества: в ПЦУ сделали заявление
Перенос Рождества: в ПЦУ сделали заявление
Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
Итоги дня 24 ноября: ДТП с Кулебой и гибель моряка
Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
Полнолуние 26 ноября: что категорически нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь