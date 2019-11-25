Украинские моряки с затонувшего судна у берегов Мавритании вернулись домой

Новости Украины:Четверо украинских моряков с затонувшего летом у берегов Мавритании судна "Иван Голубец" вернулись домой.

В Украину вернулись четверо моряков с затонувшего летом 2019 года у берегов Мавритании судна "Иван Голубец", сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц на своей странице в Twitter.

"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинских моряка судна "Иван Голубец", для которых там были применены ограничительные меры", - написал он.

Также он поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила ульд Шейх-Ахмеда.

Как сообщалось, 19 июля 2019 года из-за технической неисправности в машинном отделении ВАТМ "Иван Голубец", принадлежащего ГП "Сервис", возник пожар. В связи с чрезвычайной ситуацией капитаном судна было принято решение об эвакуации экипажа на борт другого рыболовецкого судна, находившегося поблизости. Позже во время буксировки судна в порт Нуадибу (Мавритания), ВАТМ "Иван Голубец" затонул в связи с его повреждением пожаром. В составе экипажа состояли 29 граждан Украины, один из них пропал без вести.