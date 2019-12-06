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В ЕС зафиксировали рекорд по количеству авиапассажиров

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В ЕС зафиксировали рекорд по количеству авиапассажиров
13:37 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Наиболее загруженным аэропортом ЕС стал лондонский "Хитроу", который принял почти 80 миллионов пассажиров.

В 2018 году в Европейском Союзе воздушным транспортом воспользовались 1,1 миллиарда пассажиров, что на 6% по сравнению с 2017 годом и на 43% по сравнению с 2010 годом.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

В 2018 году внутренние перевозки в ЕС составляли почти половину (46%) общего количества авиаперевозок, а перевозки вне ЕС – треть (37%).В 2018 году больше всего авиапассажиров было зафиксировано в Великобритании (272 млн), Германии (222 млн), Испании (221 млн), Франции (162 млн) и Италии (153 млн).

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Количество перевезенных воздушных пассажиров в 2018 году выросло во всех государствах-членах ЕС по сравнению с 2017 годом. Наибольший рост был зафиксирован в Литве (+19%), Латвии, Польше и Словакии (все +16%).Самым загруженным аэропортом ЕС в 2018 году был лондонской "Хитроу", через который прошли 80 млн пассажиров, пассажиропоток здесь вырос на 3% по сравнению с 2017 годом.

 

В первую тройку входят также парижский аэропорт имени Шарля де Голля (72 млн, +4%), и амстердамский "Схипхол" (71 млн, +4%).

 

В целом рост количества пассажиров зафиксирован во всех топ-30 аэропортах ЕС, кроме Гамбурга (-2%) и Дюссельдорфа (-1%).

Наибольший рост показали аэропорты Будапешта (+14%) и Варшавы (+13%).

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ЕС, Европа, Авиаперелеты, Авиапассажиры.
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