СМИ: злосчастные Boeing 737 Max будут оставаться на земле и в 2020-ом году

Новости мира:NYT узнал, сколько еще продлится запрет полетов для Boeing 737 Max.

Вопреки ожиданиям, что самолеты Boeing 737 Max смогут возобновить полеты уже в этом году, процесс предоставления разрешения затянется еще на несколько месяцев.

Об этом сообщает в четверг американское центральное издание The New York Times.

"Хотя Boeing выразил ожидания, что Федеральное авиационное управление США начнет процесс возобновления полетов лайнеров в этом году, пока это, по оценкам специалистов, маловероятно. В то же время более вероятным выглядит, что на земле самолеты (серии 737 Max - ред.) будут находиться и в 2020 году, учитывая серию испытаний, которые должны завершить Boeing ", - отмечается в сообщении.

Чиновники американского авиарегулятора считают, что это может занять время до конца января, пока агентство отменит ограничения и утвердит требования к подготовке пилотов. Затем авиакомпаниям понадобится несколько недель, чтобы подготовить максимум самолетов в эксплуатации на коммерческих маршрутах.

Как сообщалось, ограничения на полеты лайнеров Boeing 737 Max были введены после двух авиакатастроф, в которых погибли 346 человек. Это подорвало авиационную отрасль в глобальных масштабах и усилило кризис для аэрокосмического производителя Соединенных Штатов.

Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта 2019 года через шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании LionAir упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.