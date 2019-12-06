Скачать
Пятница, 06.12.2019
В ноябре увеличились международные резервы Украины
В ноябре увеличились международные резервы Украины
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Укрзализныця назначила новые поезда и изменила несколько маршрутов
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Сын Шумахера заявил, что идет в Формулу-1
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип
Линдси Лохан поделилась архивным фото с Мерил Стрип

В ОБСЕ назвали страны, которые возглавят организацию в 2021 и 2022 годах

В ОБСЕ назвали страны, которые возглавят организацию в 2021 и 2022 годах
15:35 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Совет министров принял решение, что Швеция будет председательствовать в ОБСЕ 2021 году, а Польша 2022.

Совет министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе принял решение о председательстве в организации в 2021 и 2022 годах.

Об этом говорится в решении совета, принятом 5 декабря.

"Совет министров постановил, что Швеция будет выполнять функции председателя ОБСЕ в 2021 году; постановляет, что Польша будет выполнять функции председателя ОБСЕ в 2022 году", - говорится в решении.

В 2020 году главной в ОБСЕ будет Албания.

Сенцов в ОБСЕ: РФ блокирует включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма

Накануне исполняющий обязанности главы МИД Албании Гент Чакай заявил, что его страна во время своего председательства останется преданной политическим приоритетам предыдущего председательства.

Как известно, Словакия среди наивысших приоритетов своего председательства назвала украинский вопрос.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, Швеция, ОБСЕ, Председательство в ОБСЕ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аномальный декабрь: в Украине будет солнечно и тепло
02 Ситуация в Одессе: пожар возобновился - поиски пропавших осложняются
03 Тренды обуви 2019-2020: лучшие модели сапог на зиму (Фото)
04 Итоги дня 5 декабря: Зеленский на обложке Time и драка в Раде
05 Отпуск за свой счет и удаленная работа: какой будет трудовая реформа в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в Одесском колледже: спасатели уже не надеются найти живых
Пожар в Одессе: спасатели уже не надеются найти живых
В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов
Епифаний призвал обратить внимание на капелланов
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
День Вооруженных сил: интересные факты об украинской армии
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Актриса Приянка Чопра получила награду за заслуги в Голливуде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь