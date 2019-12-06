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Сенцов в ОБСЕ: РФ блокирует включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма

Сенцов в ОБСЕ: РФ блокирует включение в итоговую резолюцию вопрос деоккупации Крыма
01:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Россия блокирует включение деоккупации Крыма в резолюцию министерского совета ОБСЕ.

Россия блокирует включение вопроса деоккупации Крыма в итоговую резолюцию заседания Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ.

Об этом сообщил в Facebook бывший политзаключенный Олег Сенцов, который вместе с еще одним экс-пленником Кремля Романом Сущенко выступил на мероприятиях в ходе этого министерского совета в Братиславе.

"С Ромой Сущенко после выступления в ОБСЕ. Мы говорим о российской агрессии, наших пленных, а враги тем временем блокируют включение в итоговую резолюцию вопроса деоккупации Крыма", - написал Сенцов, разместив свое фото с Сущенко.

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Как сообщалось, в столице Словакии в четверг, 5 декабря, началось двухдневное 26-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ — центрального директивного и руководящего органа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Участие в мероприятии принимают около 40 министров иностранных дел из 57 стран-участниц. Делегацию Украины на заседании этого года возглавляет глава МИД Вадим Пристайко.

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Во время "сайд-ивента" в рамках заседания Совета министров ОБСЕ выступил украинский журналист Сущенко, который, в частности, призвал страны-участницы ОБСЕ помочь Украине освободить 115 украинских политзаключенных в России, а также защитить свободу слова и журналистской деятельности как на оккупированных Москвой территориях, так и в самой России.

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Россия, ОБСЕ, Олег Сенцов, Оккупированный Крым.
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