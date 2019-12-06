Скачать
Пятница, 06.12.2019
Замглавы МИД: Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем
Замглавы МИД: Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем
Пожар в Одессе: полиция устанавливает личность погибшей
Пожар в Одессе: полиция устанавливает личность погибшей
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Есть первая медаль! Джима завоевала "серебро" в Эстерсунде (Видео)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)
Евровидение 2020: что известно о ведущих песенного шоу (Фото)

Замглавы МИД: Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем

Замглавы МИД: Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем
00:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:По словам Боднара, Россия превращает Крым в плацдарм для агрессии в Черноморском регионе

Россия постепенно превращает аннексированный полуостров Крым в военный полигон, вытесняет украинцев и крымских татар, создает плацдарм для дальнейших агрессивных действий в Черноморском регионе.

Об этом в интервью Укринформу сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Полуостров превращается в военный полигон. Оттуда вытесняют крымских татар и украинцев, завозят туда население с территории РФ, чтобы создать плацдарм для дальнейших агрессивных действий в Черноморском регионе. И это не просто слова. Российская экономика переживает не лучшие времена", - сказал Боднар.

Песков прокомментировал "прорыв в российско-украинских отношениях"

Он отметил, что Россия пытается создать иллюзию успешного развития полуострова и неэффективности международных санкций.

"Неправда, что санкции не работают. Еще как работают, просто россияне пытаются этого не показывать. Они создают иллюзию успеха, которого нет", - сказал дипломат.

"Россия должна ответить": Яценюк сделал заявление

Он убежден, что основная задача сегодня - политическими методами добиться прекращения войны и постепенно идти к реинтеграции своих территорий на наших условиях.

"Иначе быть не может. Если попробуем играть с россиянами в поддавки - однозначно проиграем", - резюмировал Боднар.

"Мы готовы встретиться в любой момент": Новак о газовых переговорах

Как известно, в конце ноября начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил о том, что Россия намерена создать на территории аннексированного Крыма мощную военную базу, чтобы "кошмарить" всю Европу и северную Африку, и осуществлять попытки установить господство в Средиземном море, рассматривая Черноморский бассейн "чуть ли не как российские внутренние воды".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД, Василий Боднар, Оккупированный Крым.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Между Трампом и Путиным: президент Украины украсил обложку Time (Фото)
02 Пристайко покинет Украину в середине февраля
03 "Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
04 Ермак: Киев готов "построить стену" на Донбассе
05 Рекомендация от мастера: Квентин Тарантино назвал три лучших фильма 2019 года (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Железная Лиля&quot; получила &quot;Тюльпан прав человека&quot;
"Железная Лиля" получила "Тюльпан прав человека"
&quot;Нормандский саммит&quot;: Зеленский позвонил Макрону
"Нормандский саммит": Зеленский позвонил Макрону
Готов поучаствовать в президентской гонке? Яценюк сделал неоднозначное заявление
Яценюк сделал неоднозначное заявление
&quot;Я поседела, когда мне было за 20&quot;: невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
"Я поседела, когда мне было за 20": невеста Киану Ривза откровенно отреагировала на критику ее имиджа
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь