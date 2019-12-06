Санчес: Каталонский пакт будет "в рамках Конституции"

Новости мира:И.о. премьер-министра Испании Педро Санчес заявил, что любое политическое решение должно быть в рамках Конституции.

Политическое соглашение между Социалистической партией Испании (PSOE) и каталонскими сепаратистами из Республиканской левой Каталонии (ERC) должно уважать Конституцию страны, пообещал и.о. премьер-министра Педро Санчес. Об этом сообщает Euractiv.

Санчес также обязался 10 ноября раскрыть детали будущего соглашения с ERC, которое может разблокировать политическую ситуацию в Испании после выборов.

Любое соглашение PSOE-ERC "будет в рамках закона и публичным" и "отвечать Конституции", сказал Санчес в Лондоне, где он принимал участие в саммите НАТО. Между тем, в четверг, в PSOE заявили, что 10 декабря переговорщики от ERC и Социалистической партии встретятся для продолжения диалога.

Поддержка ERC на голосовании (или содержание) имеет важное значение для формирования "прогрессивной" правительственной коалиции между PSOE и левой партией Podemos.

PSOE партия получила больше всего мест на выборах - 120. Санчес подписал соглашение с Podemos, которая имеет 35 мест, но они все еще далеки от необходимого большинства в 176 голосов.