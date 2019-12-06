В ОБСЕ заговорили о необходимости "восстановить мосты" между Украиной и РФ

Новости мира:Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости восстановления отношений между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил о необходимости политических шагов ради "восстановления мостов" между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после заседания совета министров ОБСЕ в Братиславе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Последние события в Украине, по его словам, создали окно возможностей, которое частично обеспечила, в том числе, и ОБСЕ.

"Это развитие демонстрирует одну вещь - мосты возможно восстановить, политически и практически, и сделать небольшие шаги в направлении улучшения жизни людей", - сказал Гремингер.

"Теперь мы нуждаемся в больших политических шагах для восстановления мостов между Россией и Украиной, между Россией и Западом", - заявил он.Генсек выразил надежду, что саммит "нормандской четверки" на следующей неделе станет сильным сигналом в достижении мира на Донбассе.

Напомним, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил позитивные ожидания в связи с предстоящим саммитом "нормандской четверки", однако подчеркнул, что ядром конфликта остается Россия.