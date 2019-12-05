"Трудно сказать о позитивных признаках": Столтенберг об отношениях с РФ

Новости мира:Йенс Столтенберг не видит признаков улучшения в отношениях с РФ

НАТО не видит улучшения отношений с РФ, но будет продолжать работать над ними.

Об этом в интервью the Canadian Press заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Сейчас очень трудно сказать о позитивных признаках. Однако, нам следует и дальше работать и стремиться к прогрессу, поскольку недопущение новой Холодной войны и гонки вооружений - в наших интересах", - сказал Столтенберг по поводу отношений с РФ.

Однако, по его словам, обострение отношений Запада с РФ привело и к некоторым полезным для Альянса сдвигам. "В голову не приходит лучше демонстрации приверженности Северной Америки европейской безопасности и НАТО, чем присутствие канадских и американских военных в Европе", - подчеркнул Генсек НАТО.

Как известно, Канада и США возглавляют по батальону в Польше и Латвии. Канада пообещала сохранять свое военное присутствие в Европе как минимум до 2023 года. "Я не буду спекулировать относительно продолжительности. Это присутствие не имеет точного временного лимита", - ответил Столтенберг на вопрос о том, сколько еще лет НАТО будет просить Канаду возглавлять этот батальон.