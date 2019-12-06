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Италия поддержит антироссийские санкции ЕС

Италия поддержит антироссийские санкции ЕС
17:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Саммит Евросоюза подтвердит санкции в отношении России, Италия поддержала это решение, заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Риме.

"Мы обсудили также тему, касающуюся санкций. В понедельник, в ближайшие дни, будут важные встречи в Совете Европы по международным делам, на которых будет обсуждаться возобновление санкций в отношении России со стороны Евросоюза", - сказал глава МИД Италии.

Он отметил, что "Италия примкнула, конечно, к европейским решениям, но хотела бы, тем не менее, свою позицию высказать - и с политической точки зрения, и также с экономической точки зрения".

"Санкции и контрсанкции, каким образом они отражаются на нашей стране, на нашей экономике. С другой стороны, подчёркиваю все же важность "минских соглашений" для того, чтобы разморозить эту ситуацию", - сказал министр.

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По словам Ди Майо, он объяснил Лаврову "необходимость того, чтобы была снята одна санкция, которая, на мой взгляд, не входит в те параметры, которые были созданы в отношении некоторой европейской продукции". "Я имею в виду пармезан, наш замечательный продукт", - пояснил глава итальянской дипломатии.

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Италия, ЕС, Россия, РФ, Санкции ЕС, Луиджи Ди Майо.
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