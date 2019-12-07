Протесты во Франции: закрыты школы и больницы

Новости мира:В результате забастовок во Франции не работает общественный транспорт.

Протесты во Франции против анонсированной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформы продолжаются второй день. Сегодня, по данным полиции, на улицы вышли по меньшей мере 800 000 человек.

Об этом сообщает BBC.

"По меньшей мере 800 000 человек протестовали в четверг, сообщается о столкновениях в нескольких городах", - говорится в сообщении.

Лидеры профсоюзов обнародовали собственное количество бастующих - до 1,5 миллиона человек по всей стране.

Из-за массовых забастовок во многих городах не работает общественный транспорт, закрыты школы и больницы.

Сообщалось о беспорядках в ряде городов, включая Нант, Бордо и Ренн.

По меньшей мере 9 из 16 линий метро в Париже были закрыты в час пик, а другие работали не на полную мощность.

В столице и вокруг нее в пятницу утром были зафиксированы пробки протяженностью более 350 км. Некоторые люди ехали на велосипедах и электрических скутерах, пытаясь избежать транспортного хаоса.

Напоминаем, во Франции в четверг, 5 декабря, началась общенациональная забастовка. Протестующие выступают против предложенной правительством и поддержанной президентом страны Эммануэлем Макроном пенсионной реформы. Особенно критическим стало прекращение работы метрополитена в Париже. В забастовке принимают участие представители многих отраслей, включая железную дорогу, образование, полицию, пожарных.