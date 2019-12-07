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Уменьшение вредных выбросов: в Дании приняли климатический закон

Уменьшение вредных выбросов: в Дании приняли климатический закон
09:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Дания уменьшит вредные выбросы на 70% за десятилетие.

Парламент Дании законодательно обязал правительство страны принять меры для уменьшения вредных выбросов в атмосферу на 70% к 2030 году.

Как сообщает Xinhua, соответствующий законопроект поддержали 169 из 179 депутатов.

"Конечно, я очень рад и горжусь, что нам удалось принять климатический закон. Теперь будущие правительства будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году", - сказал министр климата, энергии и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен сразу после голосования.

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Новый законодательный акт не только ставит для правительства конечную цель, но и требует от парламента ежегодно определять обязательственные промежуточные показатели уменьшения вредных выбросов.

Xinhua добавляет, что весной следующего года парламент должен закрепить этот закон несколькими климатическими планами действий.

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Дания, Климат, Выбросы, Климатический закон.
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