Уменьшение вредных выбросов: в Дании приняли климатический закон

Новости мира:Дания уменьшит вредные выбросы на 70% за десятилетие.

Парламент Дании законодательно обязал правительство страны принять меры для уменьшения вредных выбросов в атмосферу на 70% к 2030 году.

Как сообщает Xinhua, соответствующий законопроект поддержали 169 из 179 депутатов.

"Конечно, я очень рад и горжусь, что нам удалось принять климатический закон. Теперь будущие правительства будут вынуждены достичь уменьшения на 70% к 2030 году", - сказал министр климата, энергии и коммунальных услуг Дании Дэн Йоргенсен сразу после голосования.

Новый законодательный акт не только ставит для правительства конечную цель, но и требует от парламента ежегодно определять обязательственные промежуточные показатели уменьшения вредных выбросов.

Xinhua добавляет, что весной следующего года парламент должен закрепить этот закон несколькими климатическими планами действий.