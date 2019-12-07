Руководящий орган Венецианской комиссии пополнился украинцем

Новости мира:Сергей Головатый стал членом Венецианской комиссии в 1995 году.

Украинский юрист и политик Сергей Головатый, стал председателем комитет Венецианской комиссии по верховенству права.

Отныне он будет в составе руководящего органа Венецианской комиссии - Большого бюро.

Сергей Головатый стал членом Венецианской комиссии в 1995 году. Он возглавлял мониторинговый комитет ПАСЕ с 2008 по 2010 год.

Новый председатель комитета был депутатом шести созывов Верховной Рады и дважды (1995 - 1997, 2005 - 2006) занимал должность министра юстиции Украины.

Напомним, в Венецианской комиссии (Комиссия за демократию через право Совета Европы, ВК) заявляют, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.