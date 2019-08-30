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Венецианская комиссия рассмотрит легитимность российской делегации в ПАСЕ

Венецианская комиссия рассмотрит легитимность российской делегации в ПАСЕ
13:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Данный вопрос уже включен на повестку дня Венецианской комиссии, заседание которой состоится в начале октября.

В октябре Венецианская комиссия Совета Европы обсудит вопрос соответствия международным стандартам проведения в 2016 году выборов в Госдуму РФ, в частности на территории оккупированного Крыма, по результатам которых была сформирована российская делегация в ПАСЕ.

Этот вопрос включен в повестку дня ближайшей, 120-й пленарной сессии Венецианской комиссии, которая состоится 11-12 октября, сообщает собственный корреспондент в Страсбурге.

Речь идет о запросе на получение мнения Венецианской комиссии, сделанный по требованию украинской делегации 26 июня комитетом ПАСЕ по вопросам правил процедур, иммунитетов и институциональных дел о соответствии стандартам Совета Европы и другим международным стандартам национальных парламентских выборов, проведенных в общегосударственном избирательном округе, который не входит в территорию с международно признанными границами.

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Как известно, в сентябре 2016 года в России прошли выборы в Госдуму. Голосование также противоправно было организовано на территории оккупированной АР Крым. Следовательно, результаты так называемых «выборов» на полуострове повлияли на конфигурацию российского парламента в целом. Демократическое международное сообщество не признало проведение «выборов» на территории Крыма, но это не привело к непризнанию легальности всей Госдумы. Только в отношении четырех депутатов Евросоюз ввел персональные санкции.

В июне ПАСЕ, несмотря на категорическое несогласие украинской делегации, а также парламентариев других стран, обеспечила безусловное снятие санкций с российской делегации, что сделало возможным ее возвращение в Ассамблею.

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Поэтому как возможный правовой вариант поставить под сомнение легитимность российской делегации в ПАСЕ украинская делегация инициировала получение в Венецианской комиссии разъяснения, были ли российские депутаты избраны согласно международным стандартам, ведь голосование за них проходило на оккупированной агрессором территории другого государства.

Следует отметить, что рассмотрение Венецианской комиссией этого вопроса состоится уже после осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет 30 сентября - 4 октября.

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ПАСЕ, Россия, Венецианская комиссия, Госдума России.
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