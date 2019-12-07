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Протесты во Франции повлияли на движение электричек и поездов (Фото)

Протесты во Франции повлияли на движение электричек и поездов (Фото)
14:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Французские железнодорожники предупредили о проблемах с движением парижских электричек и скоростных поездов из-за забастовки.

Общенациональная забастовка против пенсионной реформы во Франции, которая началась в минувший вторник, может привести к серьезным проблемам в работе транспорта в эти выходные, сообщают в субботу французские СМИ.

В субботу утром Национальное общество французских железных дорог подтвердило, что будет обеспечена работа только 15% пригородных поездов в Парижском регионе и одного из десяти скоростных поездов.

Управление парижского транспорта сообщило о закрытии девяти линий метро французской столицы. Не работает наземный транспорт.

На автомагистралях водители грузового транспорта проводят операцию "Улитка" - блокируют грузовиками часть полос автомобильного движения, чтобы замедлить потоки легковых автомобилей. Они протестуют против повышения налогообложения дизельного топлива.

Протесты во Франции: закрыты школы и больницы

Во второй половине дня ожидаются проходящие каждую первую субботу декабря манифестации против безработицы и бедности. Пройдет очередная субботняя акция "желтых жилетов", поддержавших протестное движение против пенсионной реформы, объявление которой ожидается на следующей неделе.

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Франция, Протесты, Забастовки, Поезда.
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