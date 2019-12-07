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В Венгрии Facebook обвинили в нарушении закона и выписали штраф

В Венгрии Facebook обвинили в нарушении закона и выписали штраф
15:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Венгрия оштрафовала Facebook на четыре миллиона долларов.

Венгерская служба по вопросам конкуренции оштрафовала Facebook на 4 миллиона долларов за то, что компания якобы ввела в заблуждение своих пользователей в Венгрии, заявив, что ее услуги бесплатные.

Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Венгерский государственный регулятор по вопросам конкуренции (GVH) заявил в пятницу, что наложил штраф в размере 1,2 миллиарда венгерских форинтов (4 миллиона долларов США) на сеть Facebook", - говорится в сообщении.

Венгерская служба заявила, что сообщение о бесплатном использовании Facebook "отвлекало внимание потребителей" от компенсации, которую они обеспечивают компании, предоставляя свои данные.

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"Facebook" нарушил закон, когда рекламировал свои услуги как бесплатные на своем веб-сайте", - отметили в GVH.

"Клиенты не должны были платить за пользование услугами сети, но она получала прибыль благодаря их деятельности и данным пользователей, фактически они так платили компании за предоставленные услуги", - объяснили в GVH.

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GVH отметила, что подобные решения были приняты регуляторами в США и некоторых странах Европы.

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Штраф, Facebook, Венгрия, GVH.
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