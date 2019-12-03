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Заявление спикера Госдумы РФ о совместной "защите нацменьшинств": в Венгрии объяснили ситуацию

Заявление спикера Госдумы РФ о совместной "защите нацменьшинств": в Венгрии объяснили ситуацию
21:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:МИД Украины обратилось к венгерской стороне за разъяснениями, касательно заявления спикера Госдумы РФ.

В Министерстве иностранных дел надеются, что Венгрия не будет заключать альянсы с Россией против Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко.

Она заявила, что МИД Украины ознакомились с информацией о заявлении спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина об обращении Государственного собрания Венгрии в Госдуму России.

"В этой связи наше Посольство в Будапеште обратилось к венгерской стороне для проверки указанной информации и получило ответ, что, учитывая то, что Государственное собрание Венгрии не принимало таких заявлений, они ни устно, ни письменно не могли передавать такую информацию в ходе венгерско-российских переговоров на уровне парламентов", - говорится в сообщении.

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Зеленко отметила, что "Украина и Венгрия являются странами-партнерами, которые способны самостоятельно, путем диалога и консультаций найти решение для всех вопросов, в том числе и тех, по которым мы имеем разные подходы".

"Верим, что Венгрия, как член ЕС и НАТО нас поддерживает в противодействии российской агрессии, не будет заключать альянсы с агрессором против Украины и также отреагирует на появление этой информации", - подчеркнули в МИД.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 3 декабря, председатель Госдумы РФ Володин заявил, что парламенты России и Венгрии будут вместе защищать права нацменьшинств в Украине.

По его словам, в Украине представители российского, венгерского, румынского, польского национальных меньшинств подвергаются притеснениям.

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Володин утверждал, что обсуждал этот вопрос на встрече с венгерским спикером и получил от него решение парламента Венгрии, в котором говорится об объединении усилий в защите прав малых народов, проживающих в Украине.

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Россия, МИД, Венгрия, Екатерина Зеленко.
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