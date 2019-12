RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России

Украинская сторона ожидает от встречи лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) вывода российских войск со своей территории, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Наше главное ожидание от "нормандского саммита" и любых других форматов - это то, что я называю "RUxit" - мы хотим, чтобы Россия и российские войска покинули Украину", - написал Пристайко в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

Пристайко объяснил, что президент Владимир Зеленский не приехал в Лондон, поскольку формат встречи лидеров не предусматривает приглашение стран-партнёров.

Our main expectation for #NormandySummit and any other formats is what I call #RUxit - we want Russiа and Russian forces to leave Ukraine.

— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 3 декабря 2019 г.