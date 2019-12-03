Скачать
Вторник, 03.12.2019
RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России
RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России
Милованов назвал области с самой низкой зарплатой
Милованов назвал области с самой низкой зарплатой
Все гимны Евро: как пели в Украине и какая песня прозвучит в 2020-м (Видео)
Все гимны Евро: как пели в Украине и какая песня прозвучит в 2020-м (Видео)
Високосный год 2020: поверья, в чем особенности и чего нельзя делать
Високосный год 2020: приметы и суеверия

Дуда: Терроризм - не единственная угроза для НАТО

Дуда: Терроризм - не единственная угроза для НАТО
14:32 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президент Польши напоминает, что помимо терроризма существует еще и угроза российского империализма.

Президент Польши Анджей Дуда считает неправильным определение террористической угрозы как главной для Альянса, поскольку российская угроза также важна.

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает "Европейская правда".

Дуда заявил, что Альянс не имеет права выделять для себя только одну главную угрозу, как это предлагает сделать президент Франции Эммануэль Макрон.

"Было бы неправильным оценивать, расставлять приоритеты", - пояснил он.

RUxit: Пристайко придумал термин для обозначения главного ожидания от России

Президент Польши считает, что Альянс способен справиться с обеими угрозами.

"У нас есть террористическая угроза, у нас есть угроза российского империализма, и у нас есть ответ на обе", - подчеркнул польский лидер.

Министр обороны Эстонии: Мы должны честно сказать, что Россия - это угроза

Премьер-министр Северной Македонии, который также находился в зале, со своей стороны предложил Макрону дать идеи о том, как сделать Альянс успешным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Польша, НАТО, Россия, Терроризм, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 2 декабря: видеообращение Зеленского и задержание убийц ребенка в Киеве
02 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 4 декабря
03 Перезревшие бананы: какая опасность для здоровья
04 Погода 3 декабря: какие регионы Украины заметет снегом
05 Маникюр 2020: один из главных трендов предстоящего года - красный дизайн (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Зимняя сказка: Украину обильно засыпало снегом (Фото)
Столтенберг: У НАТО нет списка врагов
Столтенберг: У НАТО нет списка врагов
Президент подписал &quot;дорожные&quot; законы
Президент подписал "дорожные" законы
Ассоль прокомментировала слухи о беременности
Ассоль прокомментировала слухи о беременности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь