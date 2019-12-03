Дуда: Терроризм - не единственная угроза для НАТО

Новости мира:Президент Польши напоминает, что помимо терроризма существует еще и угроза российского империализма.

Президент Польши Анджей Дуда считает неправильным определение террористической угрозы как главной для Альянса, поскольку российская угроза также важна.

Об этом он заявил на конференции NATO Engages, которая проходит в преддверии встречи лидеров Альянса, сообщает "Европейская правда".

Дуда заявил, что Альянс не имеет права выделять для себя только одну главную угрозу, как это предлагает сделать президент Франции Эммануэль Макрон.

"Было бы неправильным оценивать, расставлять приоритеты", - пояснил он.

Президент Польши считает, что Альянс способен справиться с обеими угрозами.

"У нас есть террористическая угроза, у нас есть угроза российского империализма, и у нас есть ответ на обе", - подчеркнул польский лидер.

Премьер-министр Северной Македонии, который также находился в зале, со своей стороны предложил Макрону дать идеи о том, как сделать Альянс успешным.