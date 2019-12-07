"Новый президент, новая надежда": в Венгрии рассказали, когда перестанут блокировать путь Украины в НАТО

Новости мира:Глава МИД Венгрии назвал условие, при котором не будут блокировать вступление Украины в НАТО.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый в период президентства Петра Порошенко Закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

В коммюнике внешнеполитического ведомства Венгрии министр заявляет: таким образом, эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины", передает радио Свобода.

"Предыдущий президент Украины Петр Порошенко и поддержанные предыдущим парламентом законы (о языке и среднем образовании – ред.) хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", – говорится в заявлении главы МИД Венгрии.

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство его страны имеет определенные ожидания относительно новоизбранного главы Украины Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", – отмечает он.

Венгерский чиновник вновь повторил обнародованную им же позицию 4 декабря.

Как только закарпатские венгры "снова получат отобранные у них права", Венгрия, как и раньше, будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины, подчеркнул Сийярто.

Как сообщалось ранее, 6 декабря Совет экспертов по конституционному праву Венецианской комиссии Совета Европы заявил, что закон о государственном языке Украины не обеспечивает баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств.