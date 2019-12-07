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Языковой закон: в Раде пока не знают, что предлагает изменить Венецианская комиссия

Языковой закон: в Раде пока не знают, что предлагает изменить Венецианская комиссия
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Ткаченко говорит, что выводы Венецианской комиссии об украинском законе о госязыке требуют основательного анализа.

Рекомендации Комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) о законе Украины о государственном языке требуют основательного анализа, после которого можно будет принимать какие-то решения, заявляет глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информполитики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа").

"Мы пока не получили официального текста выводов и рекомендаций Венецианской комиссии. Поэтому не можем сейчас четко сказать, какие именно нормы или принципы нам рекомендуют изменить. Мы понимаем повышенную чувствительность общества в этом вопросе и точно не хотим, чтобы он стал предметом политических манипуляций. Об изменениях можно говорить только после основательного анализа", - сказал Ткаченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в субботу.

Он отметил, что поскольку Украина интегрируется в Европейский Союз, то и ее законодательство должно отвечать евростандартам.

"Но с другой стороны, мы стремимся к подлинной евроинтеграции, о чем даже записали в Конституцию. Поэтому должны отвечать всем европейским стандартам, в том числе - в отношении государственного языка и языков национальных меньшинств", - отметил Ткаченко.

Руководящий орган Венецианской комиссии пополнился украинцем

Как сообщалось, основным выводом нового мнения, принятого в пятницу, 6 декабря, Венецианской комиссией, является то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.

В ВК признают, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

В то же время, ВК, в частности, "особо рекомендует" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС". "Любое различие между обращением с этими языками должно основываться на объективном и разумном обосновании, чего пока нет", - подчеркивается в выводах.

Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке

В качестве примера эксперты ВК указывают, что переходный период реализации положений закона об образовании, который был "подвержен резкой критике", был продлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года "только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, а не для тех, кто владеет другими родными языками, включая русский". "Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", - говорится в документе.

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Верховная Рада, Языковой закон, Венецианская комиссия, Александр Ткаченко.
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