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В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины

В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины
23:37 Сб, 7 Декабрь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Германии музею вернули украденные 40 лет назад картины.

В Германии нашли картины, похищенные 40 лет тому назад. В то время это была самая крупная кража картин в ГДР.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на Фонд Schloss Friedenstein.

«40 лет тому назад в г.Гота были украдены пять картин. Теперь ценные произведения вновь появились - после многомесячных тайных переговоров», - говорится в статье.

В июле 2018 года анонимные лица обратились через адвоката в Фонд и заявили, что имеют картины, но не предоставили правдоподобного объяснения их получения. После переговоров через адвоката в сентябре этого года картины были таки переданы властям. В настоящее время картины старых мастеров находятся в исследовательской лаборатории Ратген при государственных музеях Берлина. Эксперты изучают их подлинность.

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В течение полутора лет криминалисты со своей стороны проводили расследование и прилагали усилия по возвращению картин. Кроме того, сейчас возбуждено дело о вымогательстве денег. В частности, в минувший четверг были проведены обыски, связанные с делом 40-летней давности.

Картины пропали в ночь с 13 на 14 декабря 1979 года из музея замка Фриденштайн в городе Гота, Тюрингия. Это рисунки Франса Гальса, Яна Брейгеля-старшего, Антониса ван Дейка, Яна Ливенса и Ганса Гольбейна-старшего. Стоимость украденного оценивалась примерно в пять миллионов марок ГДР

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Германия, Картина, ГДР, Франс Гальс.
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