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Протесты в Париже: на линии метро вышли лишь беспилотные поезда

Протесты в Париже: на линии метро вышли лишь беспилотные поезда
01:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Протестующие в Париже блокировали общественный транспорт.

Всеобщая забастовка во Франции, продолжающаяся третий день, парализовала общественный транспорт в Париже, а также движение на основных автомагистралях страны.

Об этом информирует DW.

«Управление транспорта в Париже сообщило о закрытии девяти линий метрополитена. В полной мере работают лишь две линии, на которых курсируют поезда, управляемые электронным способом без машинистов. В значительной степени остановился и столичный наземный транспорт», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что блокировано движение на важных автомобильных шоссе Франции. Водители грузовиков устроили акцию "Улитка": они перекрывают своими машинами часть полос на автодорогах, протестуя против повышения акцизов на дизельное топливо в 2020 году.

Протесты во Франции: закрыты школы и больницы

Напоминаем, во Франции 5 декабря началась общенациональная забастовка. Протестующие выступают против предложенной правительством и поддержанной президентом Макроном пенсионной реформы. В забастовке принимают участие представители многих отраслей, включая железнодорожников, учителей, полицейских, пожарных.

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Протест, Париж, Франция, Поезд.
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