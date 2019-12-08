Протесты в Париже: на линии метро вышли лишь беспилотные поезда

Новости мира:Протестующие в Париже блокировали общественный транспорт.

Всеобщая забастовка во Франции, продолжающаяся третий день, парализовала общественный транспорт в Париже, а также движение на основных автомагистралях страны.

Об этом информирует DW.

«Управление транспорта в Париже сообщило о закрытии девяти линий метрополитена. В полной мере работают лишь две линии, на которых курсируют поезда, управляемые электронным способом без машинистов. В значительной степени остановился и столичный наземный транспорт», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что блокировано движение на важных автомобильных шоссе Франции. Водители грузовиков устроили акцию "Улитка": они перекрывают своими машинами часть полос на автодорогах, протестуя против повышения акцизов на дизельное топливо в 2020 году.

Напоминаем, во Франции 5 декабря началась общенациональная забастовка. Протестующие выступают против предложенной правительством и поддержанной президентом Макроном пенсионной реформы. В забастовке принимают участие представители многих отраслей, включая железнодорожников, учителей, полицейских, пожарных.