Джонсон считает грядущие выборы "суровыми"

Новости мира:Джонсон считает, что выборы в Британии 12 декабря - критически важный момент в истории страны.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил в воскресенье, что грядущие на этой неделе выборы в Великобритании являются судьбоносным моментом, сообщает Sky News.

"Выбор в четверг (12 декабря - ред.) - невероятно суров. Это выбор между движением вперед с консервативным единым правительством, которое осуществит выход Британии из ЕС, или проведением всего следующего года в полном параличе из-за двух референдумов", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, переживает ли он из-за голосования.

"Один (референдум - ред.) в Шотландии, другой - по ЕС, когда Джереми Корбин даже не сможет нам озвучить свою позицию по Brexit, и кто собирается заниматься кампанией в поддержку соглашения, которое он предлагает", - пояснил Джонсон.

Он отказался отвечать на вопрос журналиста, уйдет ли он в отставку, если исход голосования не будет для него благоприятным.

"Если вы не возражаете, я собираюсь сконцентрироваться в ближайшие пять дней, потому что я считаю, что именно этого от нас ожидает народ этой страны", - сказал Джонсон.

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы, которые инициировал Джонсон, чтобы провести через парламент соглашение о Brexit. Ранее депутаты отвергали сделки с Брюсселем, предложенные Джонсоном и его предшественницей Терезой Мэй.