Джонсон не "враждебен к иммиграции", но планирует снизить ее уровень в Британии

Новости мира:Премьер Британии обещает снизить уровень миграции в случае победы на выборах.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал снизить уровень иммиграции, если его Консервативная партия выиграет на выборах в четверг.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Цифры уменьшатся, потому что мы сможем контролировать систему таким образом. И то, что я не считаю правильным, - это неконтролируемый и неограниченный подход к этому", - сказал Джонсон.

Он пообещал подход к контролю за иммиграцией, основанный на системе баллов. Джонсон отметил, что его внимание сосредоточится на неквалифицированной миграции, но высококвалифицированные и другие работники смогут приехать в Британию.

"Я не враждебен к иммиграции ... Я верю в то, чтобы позволять людям приезжать в эту страну, и я думаю, если у них есть таланты, и они хотят делать бизнес и зарабатывать на жизнь в Британии и способствовать нашей страны - фантастически" , - сказал он.

Досрочные парламентские выборы в Великобритании состоятся 12 декабря.