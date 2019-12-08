Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)
"Красные линии для Зеленского": все подробности акции (Фото, Видео)
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

"Россия - это государство-террорист": во Франции прошел митинг в поддержку Украины

"Россия - это государство-террорист": во Франции прошел митинг в поддержку Украины
15:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости мира:Украинская община во Франции провели акцию в преддверии "нормандского саммита".

В Париже накануне саммита в "нормандском формате" активисты провели акцию "Поддержи Украину! Останови российскую агрессию!".

Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) и украинская община Франции.

В воскресенье активисты провели шествие от памятника Тарасу Шевченко возле собора Святого Владимира до площади Сен-Мишель в центре Парижа. Активисты держали государственные флаги Украины и Франции, флаг УПА и баннер "Россия - это государство-террорист".

"Всемирный конгресс Украинцев, украинская община Франции, Европы и мира призывают мировых лидеров поддержать создание "дорожной карты" для вывода российских войск и наемников вместе с оружием с территории Украины, деоккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, восстановления Украиной полного контроля над украинско-российской границей, возвращения вынужденных переселенцев домой и начала восстановления инфраструктуры на Донбассе", - говорится в обращении украинцев.

Участники мирной акции также призвали мир поддержать Украину и усилить санкции против России.

Протестующие в Минске написали письмо российскому правительству: резолюцию передадут посольству

"Никаких выборов на оккупированных территориях. Никаких переговоров с лидерами террористических организаций", - отметили представители украинской общественности.

"Красные линии" для Зеленского: люди вышли на Майдан (Фото, Видео)

Активисты напомнили, что война России против Украины является самым продолжительным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, последствия которого, несомненно, повлияют на будущее мира на континенте.

В мероприятии принял участие президент ВКУ Павел Грод, который 8-10 декабря находится в Париже с визитом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Франция, Россия, Протесты, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
02 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
03 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
04 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
05 Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Как по маслу: &quot;грузовик&quot; Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь