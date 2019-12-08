"Россия - это государство-террорист": во Франции прошел митинг в поддержку Украины

Новости мира:Украинская община во Франции провели акцию в преддверии "нормандского саммита".

В Париже накануне саммита в "нормандском формате" активисты провели акцию "Поддержи Украину! Останови российскую агрессию!".

Организаторами акции выступили Всемирный конгресс украинцев (ВКУ) и украинская община Франции.

В воскресенье активисты провели шествие от памятника Тарасу Шевченко возле собора Святого Владимира до площади Сен-Мишель в центре Парижа. Активисты держали государственные флаги Украины и Франции, флаг УПА и баннер "Россия - это государство-террорист".

"Всемирный конгресс Украинцев, украинская община Франции, Европы и мира призывают мировых лидеров поддержать создание "дорожной карты" для вывода российских войск и наемников вместе с оружием с территории Украины, деоккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей, восстановления Украиной полного контроля над украинско-российской границей, возвращения вынужденных переселенцев домой и начала восстановления инфраструктуры на Донбассе", - говорится в обращении украинцев.

Участники мирной акции также призвали мир поддержать Украину и усилить санкции против России.

"Никаких выборов на оккупированных территориях. Никаких переговоров с лидерами террористических организаций", - отметили представители украинской общественности.

Активисты напомнили, что война России против Украины является самым продолжительным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны, последствия которого, несомненно, повлияют на будущее мира на континенте.

В мероприятии принял участие президент ВКУ Павел Грод, который 8-10 декабря находится в Париже с визитом.