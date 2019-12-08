Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
"Нормандский саммит": "Друзья Украины" в ЕП обратились к Меркель и Макрону
Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)
"Красные линии для Зеленского": все подробности акции (Фото, Видео)
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Динамо - Заря: видео онлайн-трансляция матча
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина
Вечеринка в честь помолвки принцессы Беатрис отменена: вероятная причина

Кальюлайд активно готовится к Рождеству (Видео)

Кальюлайд активно готовится к Рождеству (Видео)
15:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Президент Эстонии подписала 2700 рождественских открыток

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в преддверии Рождества подписала 2700 открыток, в которых поздравления написаны на эстонском, английском, русском, французском и немецком языках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.ee.

"Идея рождественской открытки заключается в экологической устойчивости, и здесь вы найдете советы и предложения о том, как каждый день принимать более экологичные решения, чтобы превратить потребление в мире в более сознательное. Мы делали это и раньше - Эстония активно продвигала изменения в цифровой сфере и именно здесь начался Всемирный день уборки. Почему лиса и кролик вокруг ели? Это потому, что человек не должен себя ставить выше природы, а помнить, что он является ее частью", - написала Кальюлайд на своей странице в Faceboоk.

Президент отметила, что рождественские открытки создаются каждый год в сотрудничестве с эстонскими художниками.

Дух Америки: Мелания Трамп показала, как украсили Белый дом к Рождеству (Видео)

На этот раз автор открытки - иллюстратор и татуировщик Эйли Лепик, которая в своих работах любит показывать мифологию, анимацию и мистику.

Рождественские открытки напечатаны на 100% переработанной бумаге с использованием натуральных смол и чернил на масляной основе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эстония, Рождество, Керсти Кальюлайд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
02 "Это точно декабрь?": синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
03 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
04 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
05 Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
Чийгоз: Крым верит нам, Крым ждет нас
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Сегодня в Украине день национального траура по погибшим в Одессе
Как по маслу: &quot;грузовик&quot; Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Как по маслу: "грузовик" Cargo Dragon успешно состыковался с МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь