Во Франции протестуют против "чемпиона болтовни" (Фото)

Новости мира:Акция в защиту климата с сотней перевернутых портретов Макрона прошла в Париже.

Около сотни активистов французской экологической ассоциации ANV-COP21 в дни международной конференции ООН по климату в Мадриде провели в воскресенье на парижской площади Трокадеро акцию против "климатического и социального бездействия правительства", потрясая перевернутыми вниз головой официальными портретами президента Эмманюэля Макрона.

"Макрон - чемпион болтовни", - скандировали манифестанты.

При этом они заявляли: "Мы все похитители портретов", намекая на акцию, которую экологические активисты провели в феврале нынешнего года под лозунгом "Снимем Макрона!". Они снимали портреты президента со стен в мэриях столичных округов. В октябре восемь активистов были приговорены судом к штрафу в 500 евро каждый за "коллективную кражу".

Фото: Twitter

Идея акции с перевернутыми и якобы украденными портретами главы государства родилась в дни последнего саммита G7 в Биаррице, когда сотни антиглобалистов вышли в августе на улицы соседней Байонны в "защиту климата и социальной справедливости" со "снятым" Макроном.