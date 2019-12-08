Парижанам советуют воздержаться от использования общественного транспорта

Новости мира:Перебои в работе общественного транспорта в Париже сохранятся в начале недели из-за забастовок.

Жителям Парижа рекомендуют не пользоваться общественным транспортом в ближайшие дни из-за запланированных профсоюзами забастовок, сообщают французские СМИ.

"В ближайшие дни мы рекомендуем избегать общественного транспорта", - говорится в сообщении на сайте RATP, госструктуры, которая управляет общественным транспортом французской столицы и ее пригорода. Ежедневно поездами, автобусами, метро и трамваями RATP пользуются порядка 10 млн пассажиров в Париже.

Ожидается, что полностью не будут работать 10 из 16 линий метрополитена, а на четырех из оставшихся движение поездов будет ограничено. Только две линии метрополитена забастовка транспортников не затронет.

Забастовки начались в конце прошлой недели. В первые ее дни было нарушено авиасообщение, а также работа пригородных железнодорожных линий Парижа и региональных поездов Франции.

Еще одна массовая акция протеста запланирована на вторник 10 декабря. Манифестации проводятся против пенсионной реформы. Реформа призвана, в частности, упразднить специальные категории для представителей ряда профессий, позволяющих им выходить на пенсию раньше или получать повышенные выплаты по причине считающихся тяжелыми условий труда.