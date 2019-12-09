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Новым премьер-министром Финляндии станет Санна Марин

Новым премьер-министром Финляндии станет Санна Марин
02:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Финляндии будет новый премьер-министр, им станет министр транспорта и связи Санна Марин.

По результатам внутрипартийного голосования Социал-демократической партии Финляндии новым премьер-министром страны станет 34-летняя министр транспорта и связи Санна Марин.

Об этом сообщает Yle.

«Новым премьер-министром Финляндии станет министр транспорта и связи Санна Марин. Она была избрана на заседании совета уполномоченных Социал-демократической партии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 34-летняя Марин станет самым молодым премьер-министром в мире, а Финляндией впервые будет управлять «женская пятерка» - лидеры остальных партий, входящих в коалицию, тоже женщины.

Забастовка почтовой службы: премьер Финляндии уходит в отставку не отработав и полгода

Как ожидается, парламент проголосует за кандидатуру нового главы правительства во вторник. После этого президент Финляндии назначит новый кабинет.

Как сообщалось, предыдущий глава правительства Антти Ринне ушел в отставку из-за критики в связи с забастовкой почтовой службы.

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Правительство, Финляндия, Премьер-министр, Санна Марин.
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