Беспорядки в Гааге: полиция задержала 19 подростков

Новости мира:В Гааге активисты протестуют из-за запрета традиционного новогоднего костра.

Полиция Нидерландов в ходе акций протеста, вспыхнувших в Гааге из-за запрета традиционного новогоднего костра, задержала девятнадцать подростков.

Об этом сообщает NOS.

“Со вчерашнего дня за поджоги, подготовку к ним и хранение незаконного фейерверка полиция задержала девятнадцать подростков в возрасте от 11 до 19 лет”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне полиция зафиксировала в Гааге несколько пожаров. В районе Схевенинген правоохранители задержали трех несовершеннолетних в возрасте 11, 12 и 13 лет. Еще двух парней, 16 и 17 лет, которые под сиденьем скутера везли газовый баллон, задержали в квартале Дуйндорп.

Аресты произошли и в других районах города в связи с поджогами автомобилей и контейнеров с мусором.

Напоминаем, жители нескольких районов Гааги уже неделю активно протестуют против запрета традиционного новогоднего костра.

Традицию поджигать две башни из деревянных поддонов в новогоднюю ночь начали с 1990-х годов - так жители Дуйндорпа и соседнего Схевенингена соревнуются за самый большой костер в Нидерландах.